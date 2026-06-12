Los atletas del Cuntis cumplen un papel destacado en Pontevedra

Los deportistas del Cuntis Cedida

Los deportistas del Club de Atletismo Cuntis se desplazaron hasta el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra para disputar el Trofeo Ciudad de Pontevedra y cuarta jornada Froiz. Allí, los atletas admitidos realizaron una actuación muy destacada.

Por un lado, en los 100 metros lisos Elba Abalo y Raquel Bello lograron su mejor marca personal. Sobre la misma distancia también participó Luan de Lima en periodo de franca recuperación y Jancer Lorenzo realizó su mejor marca personal en su regreso al atletismo

Por otra parte, Manuel Paz logró su mejor marca personal en los 1500 metros. No quiso ser menos Ailyn Lauren Durán que también consiguió su mejor marca en los 80 metros vallas y los 1000 metros Sub 14

“Sin duda todo esfuerzo tiene su recompensa en forma de marcas. Seguimos avanzando e intentando superar obstáculos”, dicen desde el Club de Atletismo Cuntis tras los resultados de las pruebas.