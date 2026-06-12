El Costado TKD de Boiro brilla en el Open Internacional celebrado en Lérez

Desi Rivadulla recibió el galardón a mejor jugadora en el Open Internacional de Lérez Cedida

El Club Costado Taekwondo Boiro participó en el Open Internacional de Taekwondo de Lérez, una de las competiciones más prestigiosas de España. Un evento destacado del calendario deportivo que reúne a numerosos clubes y atletas de toda España y también a nivel internacional. Así, los boirenses regresaron con unos excelentes resultados.

En total, el equipo boirense se hizo con 12 medallas. “Este resultado reflicte o traballo duro, a dedicación e o compromiso dos nosos atletas e corpo técnico”, remarcan desde el Costado TKD.

“Máis alá dos resultados, queremos salientar a marabillosa camaradería entre todos os membros do equipo durante a viaxe e a competición. Os nosos atletas demostraron un comportamento exemplar en todo momento, representando con orgullo os valores que caracterizan o noso club e o taekwondo”, insisten desde la entidad.

Asimismo, Desi Rivadulla no solo levantó la medalla de oro en su categoría, sino que también recibió la distinción de mejor jugadora de la competición internacional.

“Este recoñecemento ten un valor extraordinario, xa que a sitúa como a atleta máis destacada de todo o campionato entre as numerosas participantes presentes no evento”, destacan desde la entidad, orgullosos del trabajo de la boirense.