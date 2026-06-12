Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Costado TKD de Boiro brilla en el Open Internacional celebrado en Lérez

Desi Rivadulla fue escogida como mejor jugadora del torneo

María Caldas
12/06/2026 12:30
desi
Desi Rivadulla recibió el galardón a mejor jugadora en el Open Internacional de Lérez
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club Costado Taekwondo Boiro participó en el Open Internacional de Taekwondo de Lérez, una de las competiciones más prestigiosas de España. Un evento destacado del calendario deportivo que reúne a numerosos clubes y atletas de toda España y también a nivel internacional. Así, los boirenses regresaron con unos excelentes resultados.

En total, el equipo boirense se hizo con 12 medallas. “Este resultado reflicte o traballo duro, a dedicación e o compromiso dos nosos atletas e corpo técnico”, remarcan desde el Costado TKD. 

“Máis alá dos resultados, queremos salientar a marabillosa camaradería entre todos os membros do equipo durante a viaxe e a competición. Os nosos atletas demostraron un comportamento exemplar en todo momento, representando con orgullo os valores que caracterizan o noso club e o taekwondo”, insisten desde la entidad.

Asimismo, Desi Rivadulla no solo levantó la medalla de oro en su categoría, sino que también recibió la distinción de mejor jugadora de la competición internacional. 

“Este recoñecemento ten un valor extraordinario, xa que a sitúa como a atleta máis destacada de todo o campionato entre as numerosas participantes presentes no evento”, destacan desde la entidad, orgullosos del trabajo de la boirense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620