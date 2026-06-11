Lucía Val suma una plata para el Boiro y Manuel Fontán se queda con la miel en los labios

La embarcación del K4 que consiguió la medalla de plata Cedida

Los palistas arousanos se estrenaron en el Campeonato de Europa de Sprint y Paracanoe que se celebra en Portugal. La primera en estrenar el podio arousano fue Lucía Val, en representación del Club de Piragüismo Rías Baixas-Boiro en el K4 500 femenino.

La palista arousana consiguió la segunda posición en la gran final formando equipo con Sara Ouzande, Daniela García y Bárbara Pardo. Las españolas quedaron solo por detrás del equipo francés, formado por Salya Lefoulon, Manon Hostens, Vanina Paoletti, y Pauline Freslon, que se hicieron con el primer puesto en un tiempo de 1:29.415, mientras que las españolas completaron la prueba en un tiempo de 1:29.860.

Por otro lado, el vilanovés Manuel Fontán participó junto con Diego Domínguez en el C2 500 metros. De nuevo, la embarcación se quedó muy cerca de poder subirse al podio, pero no están atravesando su mejor momento.

Así, firmaron la cuarta posición con un tiempo de 1:43.780, por detrás de la embarcación de Polonia, los atletas internacionales neutros y Hungría, que fue primera.