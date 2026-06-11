Los palistas arousanos se estrenan hoy en el Campeonato de Europa

Manuel Fontán y el medallista olímpico Diego Domínguez formarán pareja en el C2 500 metros Cedida

El Campeonato de Europa de Sprint y Paracanoe reunirá desde hoy y hasta el domingo en la pista portuguesa de Montemor-o-Velho a buena parte de las principales referencias continentales. El equipo español ya se encuentra en Portugal para afrontar una de las grandes citas internacionales de la temporada, en una competición que contará con la participación de 39 países.

La selección española contará con una amplia representación gallega en el Campeonato de Europa. Un total de 18 deportistas pertenecientes a clubes de Galicia formarán parte del equipo nacional en Montemor-o-Velho.

Por el lado arousano la participación comenzará con el kayak femenino, a las 12:00 horas, con el K4 500 metros, y es que Lucía Val, del Rías Baixas-Boiro formará la embarcación junto con Sara Ouzande, Daniela García y Bárbara Pardo.

La jornada se completará para la canoa gallega con el C2 500 metros, en el que Diego Domínguez (Club Fluvial de Lugo) y el vilanovés Manuel Fontán (Club Náutico O Muíño de Ribadumia) competirán a las 17:55 horas. Antía Jácome (Club Náutico Sevilla) será la representante gallega en el C1 200 metros.

La pontevedresa tomará la salida hoy a las 10:09 horas. Además, Jácome también formará parte de la embarcación española del C4 mixto 500 metros, que disputará la final el sábado a las 16:14 horas junto a Viktoria Yarchevska, Manuel Fontán y Diego Domínguez.

El paracanoe también tendrá una destacada presencia gallega en Montemor-o-Velho, y es que Adrián Mosquera, palista del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, competirá hoy a las 10:54 horas en el VL3 200 metros, completando así la participación arousana durante el primer día del Campeonato de Europa.