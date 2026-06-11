El Máster Gym obtiene unos resultados destacados en la Serpe Golden League

_ONI4085_20262284 MONICA VILA

El equipo de judo del gimnasio Máster Gym después de disputar a lo largo de varias jornadas en la Serpe Golden League,una liga a nivel autonómico y con la participación de equipos de otras comunidades ha obtenido unos destacados resultados.

Esta liga, que comenzó en diciembre del 2025 y que finalizó el pasado sábado, con un innovador formato a nivel nacional resultó un éxito tanto por la organización y el desarrollo de dicha competición y por el gran número de participantes. Los resultados de los judokas arousanos fueron altamente satisfactorios con un total de un oro en categoría Infantil de Antón Lojo Soto, el que estuvo encabezando su categoría a lo largo de todas las jornadas que duró dicha competición.

También sumaron una plata en categoría Alevín de Juan Beltrán, un bronce en categoría Cadete de Manuel Seijo Martínez, 1 bronce en categoría Benjamín de Xabi Lojo Soto y unos meritorios cuarto lugar para Brais Alfonso Insua, cuya categoría fue la más numerosa con más de 60 participantes.

Además, también cumplió con una destacable actuación Hugo Arosa Riveiro, Iria Méndez Lajos y Yerwin Polanco Mora en categoría Infantil, así como la de Jesús López Barreiro en categoría Cadete y Antonio Suárez Martínez en la categoría benjamín.