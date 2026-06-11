El CX Fontecarmoa consigue cuatro medallas en el Open Internacional Abanca

La expedición del CX Fontecarmoa Cedida

La VII edición del Open Internacional A Banca 2026 dejó cuatro medallas para el CX Fontecarmoa. El torneo fue organizado por el Club Columna Aberta, siendo patrocinado por la Feria Semana Verde y el Concello de Silleda.

La participación fue numerosa superando la cifra de 200 ajedrecistas de toda Galicia, que disputaron un deportivo torneo, puntuable para el XIX Circuito Galego Promoción de Xadrez, repartidos en cuatro categorías, Infantil, Alevín, Benjamines y Promesas, y un Open Absoluto.

En la villa de Silleda, se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que era prueba puntuable para el Circuito Promoción, que disfrutaron de una perfecta jornada de convivencia ya que además de competir en su deporte preferido, disfrutaron de una jornada de amistosa relación, siendo invitados a merendar por la organización y recibiendo regalos por su participación en el evento.

La nota más destacada para la numerosa expedición de los jugadores del Fontecarmoa fue doble podio conseguido en la categoría Promesas, donde Asier Cores y Matías Ramírez, fueron plata y bronce, respectivamente, al finalizar segundo y quinto en la clasificación final.

En la categoría Benjamín, Sabela Cores Lois, se proclamó campeona femenina, consiguiendo el oro en mujeres y la tercera medalla para los vilagarcianos. En el cuadro Alevín, Lois Roo Guillán, acarició el metal al concluir séptimo a tan solo medio punto del podio.

Aldara Cores con una décimo tercera plaza en infantiles, se situó en el tercer peldaño del podio femenino, dando a los arousanos la cuarta persea. En el Open Internacional, destacó el joven Luca Rey con una undécima posición, empatando a puntos con la sexta plaza, quedando fuera del podio por medio punto y siendo el primer jugador sin título de Maestro en la clasificación.

La próxima cita de los jugadores vilagarcianos dentro del Circuito Promoción será el XII Master Centro Comercial Arousa a disputar en Vilagarcía el día cuatro de julio.