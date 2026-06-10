La XXVI Regata Ramiro Carregal apuesta por un recorrido costero

Un momento de la presentación Cedida

El Salón Noble del Real Club Náutico Portosín acogió la presentación de la 26 edición de la Regata Ramiro Carregal Rey – Gran Trofeo Faro de Corrubedo, emblemática prueba que organiza el club portosinense en colaboración con el Club Náutico y Deportivo de Riveira.

Presidido el acto por Ramiro Carregal Rey, la presentación fue conducida por el presidente del Real Club Náutico Portosín, José Codesido, acompañado de su Comodoro, Miguel Reboreda; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; el presidente del Club Náutico Deportivo de Riveira José Luís Torres Colomer; los concejales de deportes de Porto do Son y Ribeira, Carlos Lorenzo y Alex Vidal; y la directora territorial de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, María del Mar Ferreiro.

La XXVI Regata Ramiro Carregal Rey se disputará los días 20 y 21 de junio, con un recorrido costero y una prueba al viento: la primera de ellas el sábado, que llevará a la flota desde la Ría de Muros y Noia hasta la de Arousa, en un trazado de gran belleza paisajística, con Corrubedo y el Paso de Sagres cercano a Aguiño con el telón de fondo de Sálvora, Vionta y Noro, que hacen de su rumbo uno de los más bellos de las Rías Baixas.

Y el segundo, en la jornada dominical, un barlovento – sotavento, en un trazado mucho más técnico que obligará a las tripulaciones a emplearse a fondo para optimizar los mejores resultados al ser una manga donde los pasos por boya son decisivos.

“Ramiro, quiero expresarte el mayor de mis agradecimientos y el de toda la Junta Directiva de este club de Portosín, por todo el bien que al deporte de la vela le has hecho”, manifiesta Codesido. “Me siento muy orgulloso de la unión de estos dos clubes náuticos que unen la comarca del Barbanza y en que ambos naveguen unidos por una regata que simboliza esa unión”, dice Carregal.

“Cuando llego aquí me encuentro en casa. Riveira y Portosín están hermanados”, dice Colomer. La Ramiro Carregal Rey vuelve a ser Copa de Galicia de Clubes, antesala de las regatas de la vela pesas en la comarca del Barbanza.