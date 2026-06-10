La Autoridad Portuaria de Vilagarcía se consolida en el Torneo Interpuertos

La expedición vilagarciana que se desplazó a Huelva al torneo Cedida

La Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa participó en la XXIX edición del Torneo Interpuertos de fútbol sala y en la II edición del Interpuertos de pádel que se celebraron en Huelva. En total, más de 500 participantes de las 28 autoridades españolas se dieron cita en la capital onubense. En lo que a fútbol sala se refiere, la clasificación final no fue la deseada por los arousanos. “Haber representado a la Autoridad Portuaria es siempre motivo de satisfacción”, comentan los participantes.

El presidente de la rada arousana, José Manuel Cores Tourís, recibió a la representación del equipo de pádel, aprovechando la ocasión para trasladar su agradecimiento por el nivel mostrado durante la competición, y les animó a seguir trabajando con las vistas puestas en la futura edición, que se disputará en mayo de 2027 en el puerto de Ceuta.

En pádel, la pareja finalista de categoría masculina fue la formada por Alfonso González y Jorge Freijeiro, ganadoresv de la primera edición, celebrada en Cartagena el año pasado.

También disputaron la final femenina por el lado arousano Belén Pérez y Andrea Otero. En categoría mixta participaron Daniel Agrelo y Andrea Otero, llegando a cuartos.