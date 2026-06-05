El Costado Taekwondo hace pleno de medallas en el Campeonato Gallego

Uno de los podios del Costado boirense en el Campeonato Gallego Cedida

El Costado Taekwondo Boiro consiguió hacer pleno de medallas en el Campeonato Gallego Escolar de combate, y es que todos los deportistas que participaron en la competición se subieron al podio autonómico.

“Más allá de las medallas, resaltamos la evolución, las ganas las sonrisas y el compañerismo de nuestro equipo. Estamos en plena etapa de formación y comprobar cómo crecen en cada combate es nuestro mayor premio”, destacan desde el Costado.

Asimismo, el combinado boirense celebra el gran rendimiento de las hermanas Rivadulla. Y es que por un lado, Yaiza Rivadulla consigue la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub 21, que se disputó en Ciudad Real, demostrando su constancia y evolución en la élite nacional.

Por otra parte, Desi Rivadulla también fue medalla de bronce en el Open de Luxemburgo para seguir sumando experiencia y resultados en el ámbito internacional.

Ahora, el Costado TKD Boiro mira ya al Open de Roma, en el que tendrán representación a través de la figura de Alma Pérez, que participará en el mayor evento Olímpico del taekwondo de este año 2026, un evento que reúne a toda la élite mundial del taekwondo olímpico. España contará con una amplia representación en todas las categorías.