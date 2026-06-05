Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

El Costado Taekwondo hace pleno de medallas en el Campeonato Gallego

María Caldas
05/06/2026 19:00
costado
Uno de los podios del Costado boirense en el Campeonato Gallego
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Costado Taekwondo Boiro consiguió hacer pleno de medallas en el Campeonato Gallego Escolar de combate, y es que todos los deportistas que participaron en la competición se subieron al podio autonómico. 

“Más allá de las medallas, resaltamos la evolución, las ganas las sonrisas y el compañerismo de nuestro equipo. Estamos en plena etapa de formación y comprobar cómo crecen en cada combate es nuestro mayor premio”, destacan desde el Costado.

Asimismo, el combinado boirense celebra el gran rendimiento de las hermanas Rivadulla. Y es que por un lado, Yaiza Rivadulla consigue la medalla de bronce en el Campeonato de España Sub 21, que se disputó en Ciudad Real, demostrando su constancia y evolución en la élite nacional. 

Por otra parte, Desi Rivadulla también fue medalla de bronce en el Open de Luxemburgo para seguir sumando experiencia y resultados en el ámbito internacional.

Ahora, el Costado TKD Boiro mira ya al Open de Roma, en el que tendrán representación a través de la figura de Alma Pérez, que participará en el mayor evento Olímpico del taekwondo de este año 2026, un evento que reúne a toda la élite mundial del taekwondo olímpico. España contará con una amplia representación en todas las categorías.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620