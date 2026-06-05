El Atletismo Cambados cumple un destacado papel en distintas competiciones

Enia Rodríguez consiguió la tercera posición en el Campeonato Gallego celebrado en A Coruña Cedida

El Club de Atletismo Cambados sigue destacando en distintos frentes. Por un lado, la escuela cambadesa destacó en el Campeonato Gallego Sub 12, celebrado en A Coruña.

Allí, la armada amarilla consiguió hacerse con una medalla de bronce en la prueba de los 500 metros lisos gracias a la actuación de Enia Rodríguez, que a su vez, consiguió su mejor marca personal.

Hasta la competición se desplazaron también en representación del Cambados: Carmen Recaman, Héctor Vázquez, Sofía Núñez, Alba Martínez, Álvaro Santiago, Alba Martínez, Lidia Jiménez, Hugo Fariña, Bruno Rodríguez, Teo Baulo, Lois Vieites, Álvaro Santiago, y Héctor Vázquez.

Por otro lado, el Club de Atletismo Cambados también estuvo presente en la carrera de orientación de Caldas de Reis. Hasta allí se desplazaron Nacho, Dani y Matheus, trabajando en equipo para encontrar lo antes posible las 18 balizas que estaban agachadas por el recorrido de la carrera, ayudados de un mapa y una brújula.

Asimismo, el Atletismo Cambados se proclamó vencedor en la nocturna por equipos de 10K celebrada en Santiago de Compostela. Allí, el equipo formado por Carlos González, Eros Caneda, Álex Varela, Iría Martínez, Noelia Nogueira y César Varela, se hizo con la medalla de oro de entre más de 1.600 corredores.

Por otra parte, Sergio Soto participó en la Carreira do Couto 6,5K, y Ricardo Torrescua consiguió llegar a la meta en el duro Cros de Santiso de 14K en representación de la entidad.