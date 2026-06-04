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+Deportes

Los atletas del Club Cuntis se suben al podio en diferentes frentes

María Caldas
04/06/2026 19:30
Ailyn Durán e Iria Villar en el Campeonato de Pontevedra
Cedida
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Los deportistas del Club de Atletismo Cuntis disputaron el Campeonato Provincial Sub 14 en Pontevedra. Así, Ailyn Lauren Durán Cacheiro se hizo con la medalla de bronce en la prueba de los dos kilómetros marcha Sub 14.

Además también hizo su mejor marca personal en los 80 metros, en cuya prueba también hizo mejor marca personal Iría Villar Caamaño, hito que acabaría repitiendo en la prueba de salto de longitud.

Asimismo, el Cuntis también estuvo presente en el el Campeonato Gallego Sub 10 que se celebró en A Coruña, consiguiendo un notable balance de dos platas y por lo tanto el subcampeonato gallego en longitud y en 50 metros para Iago Rubianes Jamardo, también buena actuación de Brais Ruibal Bouzas en lanzamiento de peso. 

Mohamed Lachhab, por su parte, se desplazó al Open Mitin Internacional Paralímpico de Basauri, disputando los 800 metros y haciéndose con la sexta posición.

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