La Agrupación Atlética Mazí cumple un papel destacado en Pontevedra

Los atletas del Mazí que se desplazaron hasta el Campeonato Provincial Cedida

Pontevedra se convirtió en la sede del Campeonato Provincial Sub 14 del programa Xogade, en el que la Agrupación Atlética Mazí contó con ocho deportistas en las pistas.

Breogán Otero fue el más destacado al lograr subirse al podium en lanzamiento de jabalina colgándose la medalla de bronce, gracias a un mejor lanzamiento de 21.78m que supone una nueva mejor marca personal.

También participó en los 80 metros libres, donde quedaría en la décima posición con un tiempo de 12.28”, que fue a su vez su mejor marca personal.

Buena actuación también de Rui Nogueira, quien tomó parte en lanzamiento de peso siendo séptimo en la clasificación, gracias a un mejor lanzamiento de 7.17m, su mejor marca personal. Asimismo, también disputó los 80 metros lisos, en los que consiguió la octava posición con un tiempo de 12.02”, siendo a su vez su mejor marca personal.

En el apartado femenino, la Agrupación Atlética Mazí destacó con una gran actuación de Valeria Magdalena que fue 7ª en salto de altura con una marca de 1.22m (MMP), y en los 80ml sería 12ª con un tiempo de 11.55”.

También buen campeonato para Navia Fresco, que sería 11ª en salto de altura con una marca de 1.22M, siendo su mejor marca personal. También participó en los 80 metros libres, prueba que completó en un un tiempo de 12.54”, siendo también su mejor marca personal en dicha modalidad. También participaron Martina Treviño en salto de Longitud, siendo 16ª con una marca de 3.69m (MMP) y en el 80ml con un tiempo de 12.52”.

El resto de la expedición la compuso Mía Abalo en los 80ml con un tiempo de 14.08” (MMP), Lúa Bóveda en 80ml con una marca de 16.78” (MMP) y Mariña Quintáns en los 1000ml con un tiempo de 4:08.95” (MMP).