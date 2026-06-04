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+Deportes

El Número Phi consigue diez medallas en el Campeonato Gallego de Boiro

El club caldense logró la segunda plaza en la clasificación de la categoría femenina

María Caldas
04/06/2026 20:30
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Los deportistas del Número Phi en el Concello de Boiro
Cedida
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El Número Phi Taekwondo de Caldas de Rie firmó un brillante Campeonato Galego Escolar de Taekwondo en el Concello de Boiro, logrando la segunda posición en la clasificación general femenina, un resultado que confirma el gran trabajo realizado por los deportistas, familias, así como al resto del equipo técnico durante toda la presente temporada.

Además de conseguir la segunda plaza en la clasificación femenina, la entidad caldense vuelve a casa con 10 medallas bajo el brazo. Por un lado, los oros fueron para Xavi Castro Ruibal, Alicia Figueiras González, María Fontán Bazarra y Leire Bispo Monteagudo.

Las medallas de plata las firmaron Fabio Caamaño, Sara Vázquez Miranda y Myriam Chayan Casal. Por otro lado, los bronces llegaron al Número Phi gracias a las actuaciones de Erika Sabarís, Lidia Mosquera Mosteiro y Samira Blanco Nache. 

También se desplazaron hasta Boiro Saleta Simais Puente, Erea Aller Otero , Uxía González Caramés, Manuel Fariña Farto, Sofía Búa López, Uxía Loureiro Touceda, Celtia Abalo Fontenla, Elsa Castiñeiras Jamardo, Samuel Gómez Mesego, Ángel Sebastián Filloy Aular, Breogán Álvarez Acuña y Juan Seijo Padín. “Estamos muy orgullosos de ver a unos animando a los otros y a las familias formando parte del camino”, dicen.

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