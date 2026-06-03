Vilagarcia acoge la última jornada de la Liga Gallega de Salvamento

La presentación de la prueba en el Concello de Vilagarcía MONICA VILA

Vilagarcía acoge este fin de semana la tercera jornada de la Liga Gallega de Salvamento por segundo año consecutivo. Por un lado, el sábado seis de junio será el turno de las categorías cadete y juvenil, dónde se reunirán alrededor de 208 participantes, y también será el turno de la categoría infantil, en la que se estiman un centenar de deportistas.

El domingo será el turno de los atletas absolutos, que hasta el momento completan 115 inscripciones. Por parte del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía, organizador de la prueba, participarán alrededor de 60 atletas, de los cuales cinco pertenecen a la categoría absoluta y, por lo tanto, disputarán la prueba el domingo, y el resto el sábado.

“Es un honor volver a acoger esta competición porque sirve para poner en valor la Concha y A Compostela. Va a ser una competición muy bonita de ver. Estamos muy agradecidos con el club y con la Federación y esperamos poder organizar más competiciones así”, comenta Carlos Coira, edil de Deportes, durante la presentación de la prueba.

Asimismo, la presidenta del Club de Natación y Salvamento Vilagarcía, Bárbara Vázquez, también quiso mostrar su agradecimiento tanto al Concello como a la Federación por colaborar con el club en el desarrollo de esta tercera y última jornada liguera.

“Es un orgullo celebrar por segundo año consecutivo esta prueba en casa. Queremos agradecer al Concello su colaboración y ojalá en un futuro podamos celebrar un campeonato gallego en playa”, dice la presidenta del Salvamento Vilagarcía, organizador de la prueba de Liga Gallega.

En total, participarán 14 clubes de distintos puntos de Galicia, a excepción de la categoría absoluta, que serán 13. Cada jornada constará de tres pruebas individuales y tres de relevos, menos en infantil que serán dos individuales y dos relevos.

La jornada del sábado dará comienzo temprano, sobre las 09:30 horas, ya que desde la organización destacan la importancia de aprovechar el máximo tiempo posible de marea alta.

En cuanto a las condiciones climatológicas, no se espera previsión de tormentas, por lo que el desarrollo de la prueba no corre peligro. “La lluvia es un engorro porque tienes que andar con los neoprenos y los árbitros, que también estarán en el agua, están más incómodos”, comenta Sergio Quintela, director de la Federación Gallega de Salvamento y Socorrismo.

“Es una prueba muy vistosa porque se hace con materiales grandes de socorrismo. También el sábado será la más voluminosa en cuanto a participación”, destaca Sergio Quintela.

A pesar de ser la última jornada liguera, faltaría todavía la fase final con todo pruebas individuales en dos semanas.