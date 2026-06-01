Tono Campos firma un doblete en el Campeonato de España

Tono Campos durante el Campeonato de España RFEP

Zamora acogió el VII Campeonato de España de Maratón Corto y el XXX Campeonato de España de Maratón, en los cuales los deportistas arousanos volvieron a cumplir un destacado papel, especialmente el grovense Tono Campos, que fue campeón y subcampeón.

El Campeonato de Maratón Corto fue el primero en estrenarse en aguas zamoranas, con una alta participación arousana. El primer podio llegaba en la categoría sénior masculina en K1 3000, con el bronce de Adrián Prada, del Rías Baixas-Boiro. Ya en el.C1 3000, el Breogán do Grove tomaría el protagonismo del podio, y es que Tono Campos se hizo con la medalla de plata, solo por detrás de Jaime Duro, del Fluvial de Lugo, y Diego Romero con la de bronce.

En el K1 3000 Sub 23 masculino, Izan Aliaga, del Rías Baixas-Boiro se colgó la medalla de oro, mientras que en el C1 3000 sénior femenino, su compañera de equipo Noa Conde conseguía la plata. Asimismo, en el C1 3000 Sub 23 femenino, el triungo fue para Nerea Novo, del Club Náutico de Pontecesures.

De este modo, llegó el turno del Campeonato de España de Maratón. El primer podio llegó en el C1 júnior masculino, con Roi Dávila, de As Torres-Romería Vikinga, con una tercera posición.

También en el C1, pero en sénior femenino, Noa Conde, del Rías Baixas-Boiro fue subcampeona de España. El club boirense también tomó el podio del K1 sénior masculino, con plata para Adrián Prada y bronce para Joaquín Iglesias.

El Rías Baixas-Boiro siguió sumando éxitos, y es que en el K1 Sub 23 masculino, Izan Aliaga se proclamó campeón de España. Las buenas noticias no tardaron en llegar para el CMDC Breogán do Grove.

Por un lado, en el K1 sénior femenino, Tania Álvarez se hizo con la medalla de bronce, y en el C1 sénior masculino, Tono Campos se proclamó campeón de España. En segunda posición se colocó Fernando Busto, de As Torres-Romería Vikinga. En la misma prueba pero en categoría Sub 23, los de Catoira sumaron una medalla de plata gracias a Kevin Longo.

Por otro lado, en la categoría PV3 sénior masculino, Gabriel Suárez, del Club de Piragüismo Illa de Arousa consiguió hacerse con la tercera posición. Ya en el C2, en la categoría júnior masculina, Roi Dávila y Miguel Custodia, de As Torres, se proclamaron campeones de España, hito que repitieron en el K2 sénior Brais Sánchez y Adrián Prada, de Rías Baixas-Boiro.

En el K2 sénior mixto, el Boiro volvió a lo más alto del podio con Antía Landeira e Izan Aliaga. En la misma prueba, pero en sénior femenino, el Breogán se hizo con la segunda y tercera plaza, gracias a Carme Devesa y Sofía y Tania Álvarez y Llara Tuset, respectivamente.

Tono Campos repetía medalla de oro, esta vez en el C2 sénior masculino acompañado de Diego Romero. En la segunda posición, consiguiendo el subcampeonato de España, se situaron Fernando Busto y Diego Miguéns, del Club As Torres-Romería Vikinga.