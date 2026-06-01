Ribadumia laurea a las promesas del ciclismo gallego

La VIII Mini BTT Concello de Ribadumia Mónica Ferreirós

El Concello de Ribadumia acogió la VIII Mini BTT organizada por el Club Ciclista Ribadumia. Una prueba en la que participaron más de 400 deportistas entre todas las categorías desde promesas hasta alevín. El circuito se caracterizó de nuevo por tener una parte más técnica y otra más física, pero siempre con el objetivo de que los pequeños disfrutasen.

Por un lado, en la categoría alevín masculina el triunfo se quedó en el club anfitrión con el primer puesto de Adrián Ferreirós, seguido de Brais Liñayo, del PC Toxo y de Martín Blanco, del Maceda.

En el apartado femenino, Sabela Rodríguez, del Maceda, se hizo con la primera plaza, seguida de la ribadumiense Daniela Santos y de Leonor Fonseca.

En benjamín A, el primer puesto fue para Santiago Lamas, del CC Compostelano, completando el podio Xabier Comesaña e Ian Alonso, ambos del Avanza O Porriño. En la categoría benjamín B, Álex Pérez, de O Porriño, se hizo con la primera posición, mientras que Martiño Piñeiro, de Poio Bike, y Hugo Fasero, también de O Porriño, fueron segundo y tercero, respectivamente. En el lado femenino la victoria fue para Lara Leis, del Xesteiras, y completaron el podio Emma González, del Maceda, y Azahara Vila, do Porriño.

La VIII Mini BTT Concello de Ribadumia Mónica Ferreirós

El la categoría infantil los anfitriones volvieron a triunfar en las tres posiciones del podio con Simón Casalderrey, Xavi Gómez y Breixo Touriño. En femenino, Noah Montenegro y Helena Dávila, del Armenteira e Punto fueron primera y segunda, respectivamente, mientras que Elba Carragal, del Ribadumia, completó el podio.

En principiante A, Pablo Fuentes, del Ribadumia, fue primero, seguido de su compañero de equipo Hugo de Cea. En B, la victoria fue para Lucas Ferreirós, del Ribadumia, y en el lado femenino para Thais Mayo.

La VIII Mini BTT Concello de Ribadumia Mónica Ferreirós

En promesa A, Álex Dadín, del Armenteira e Punto, fue segundo, y el ribadumiense Pedro Rodríguez, tercero. En el lado B, victoria para Pepe Crespo, del Ribadumia, seguido de su compañero Mauro Santos. En promesa femenino, Sara Martínez, del Armenteira e Punto, quedó en tercer lugar.