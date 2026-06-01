Monte Real, Canido y A Coruña triunfan en la Semana Abanca J80 en Portonovo

La entrega de premios Pedro Seoane Prado

El J80 de la flota del Monte Real Club de Yates de Baiona Tres60 armado por Nano Yáñez y con Alejandra Suárez a la caña, se proclamó vencedor de la primera edición de la Copa Galicia-Trofeo Vila de Portonovo-Semana Abanca del monotipo de referencia en nuestras aguas, con un total de 5 puntos, producto de haber logrado tres primeros puestos y dos segundos, de los que desechaba uno de ellos como peor puntuación, toda vez que se celebraban un total de cinco mangas, de las cuales para barco pudo despreciar el peor resultado. El trofeo como vencedor era entregado al Tres60 por el concelleiro de Sanxenxo, Iago Torres.

Tras los de Baiona, se situaba un barco de la ría de Vigo: el Gaifar IV de Yago Osuna como patrón del Club Marítimo de Canido con 8 puntos (un primero, dos segundos, un tercero y un cuarto) y el bronce para uno de los mejores patrones gallegos de la especialidad: Guillermo Blanco del Real Club Náutico de La Coruña, con Meltemi.

Cabe resaltar el excelente nivel, con unidades como Moura de Rosa María Gundín del Club Náutico Marina Coruña que era cuarto, siendo la quinta plaza para el excelente Maija (uno de los mejores J80 españoles) de Ignacio Alzueta, que tuvo por cada a Jose Luis Pérez con base en el Monte Real.

A continuación se situaban dos unidades pontevedresas: el One de Sanxenxo, y el Cactus Digital-Petrilla del Náutico de Portonovo, completando el top ten: Namaste de Luis de Mira, Grupo Bazan de Joaquín Juan Martínez de Ferrol y el Isonor de todo un campeón del Mundo de Quarter Ton como es el vigués Alejandro Fraile que compite por el Monte Real de Baiona. Asimismo, el Club Náutico de Portonovo realizó un destacable trabajo en bloque.