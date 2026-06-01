El Náutico O Muíño campeona en alevín, benjamín y prebenjamín K1 en O Incio

Los deportistas del Náutico O Muíño Cedida

El Club Náutico O Muíño se proclamó campeón gallego en la localidad lucense de O Incio. La entidad ribadumiense revalidó el título en las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. De este modo, O Muíño consigue por tercer año consecutivo el primer puesto del Campeonato Gallego en las tres categorías.

En total, el club ribadumiense sumó 5852 puntos, imponiéndose con autoridad al Club Fluvial de Lugo, que se proclamó subcampeón con 4073 puntos, y al Club Cofradía Pescadores de Portonovo, que se hizo con la tercera plaza de la clasificación general luego de sumar 3153 puntos.

En el campeonato también participaron clubes de la comarca arousana como el caso del Club Náutico de Pontecesures, que ocupó la quinta plaza de la clasificación general con 2710 puntos, o el Club As Torres-Romería Vikinga, que fue sexto con 2354 puntos.

También participaron equipos como el CMDC Breogán do Grove, el Club Piragüismo Illa da Arousa o el Club de Piragüismo Cambados, entre otros. Ahora, tras conseguir por tercer año consecutivo el título de campeones gallegos en las categorías base, los miembros del Náutico O Muíño piensan ya en el siguiente reto.