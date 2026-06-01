Ana Ferro logra la plata en el Nacional de Sagunto

Ana Ferro con su medalla Cedida

La localidad valenciana de Sagunto fue el escenario del Campeonato de España Sénior de Lucha Libre Olímpica, Lucha Femenina y Lucha Playa, una de las citas más importantes del calendario nacional de este deporte.

El Club Senín IKIGAI estuvo representado por la joven luchadora Ana Ferro Parada, que compitió en la categoría de -76 kg. A pesar de contar con solo 17 años, Ana firmó una actuación sobresaliente al proclamarse subcampeona de España sénior de Lucha Femenina en la jornada del sábado, resultado que repitió el domingo en la modalidad de Lucha Playa, donde también consiguió la medalla de plata.

Estos éxitos llegan para culminar una temporada excepcional, ya que durante este año Ana Ferro Parada ya se había proclamado campeona de España en las categorías Júnior y Cadete, confirmando su progresión y consolidándose de este modo como una de las jóvenes deportistas con mayor proyección de la lucha española.