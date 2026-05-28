Ribadumia celebra este domingo la VIII Mini BTT
Será a partir de las 10:00 horas. “Os circuitos teñen unha zona técnica, o monte é máis físico”, dice Javier Pombo, del club ribadumiense
Ribadumia celebra este domingo 31 de mayo, a partir de las 10:00 horas, la VIII edición de su Mini BTT, organizada por el Club Ciclista Ribadumia en colaboración con el Concello y la Federación Gallega de Ciclismo. En total, se esperan más de 500 deportistas de las categorías Promesa Fem., Promesa B, Promesa A, Principiante Fem., Principiante B, Principiante A, Infantil Fem., Infantil, Benjamin Fem., Alevín Fem., Alevín, y Benjamin.
“Temos unha cuna de grandes ciclistas, somos unha provincia do deporte e solo me queda felicitar ó club polo traballo que fan en prol da base. Estas iniciativas son moi importantes”, comenta el diputado provincial Javier Tourís. Por parte del club destacan la importancia de tratar de mejorar el circuito cada año.
“Temos diseñado os catro circuitos, caracterízanse por ter unha zona técnica pero sen facer moito esforzo. O monte xa é unha parte máis física. É un circuito moi divertido”, dice Javier Pombo, miembro del Club Ciclista Ribadumia.
Asimismo, también quisieron agradecer al Concello y a los demás colaboradores que hacen posible que la octava edición de la Mini BTT se pueda llevar a cabo.
“Queremos dar a noraboa por ter unha escola de ciclismo que xa é referente en Galicia”, destaca David Castro, alcalde de Ribadumia. “Podemos estar falando de que máis de 1.500 persoas poden pasar por Ribadumia. Sempre apostamos polo deporte e tratamos de acompañalo sempre do que pode ser o turismo”, recalca el alcalde de Ribadumia.