La Travesía a Nado polo Dano Cerebral regresa a O Preguntoiro en julio

De izquierda a derecha; Carlos Coira, Juan Ramón Martínez, Marta Vázquez, Alberto Varela y Luciano Fernández Mónica Ferreirós

La tercera edición de la Travesía a Nado polo Dano Cerebral regresa a O Preguntoiro, a Vilaxoán, el próximo día once de julio. Así, el Concello de Vilagarcía acogió la presentación de la prueba no competitiva, que regresa a la capital arousana tras dos años sin celebrarse. “Esta proba pon en valor o esforzo e a capacidad para superar retos, son meses de entrenamentos”, comenta Carlos Coira, edil de Deportes.

Luciano Fernández, presidente de Dano Cerebral Galicia, puso en valor la plena inclusión de la prueba. “Es un contexto libre de barreras. Estamos muy orgullosos de esta actividad en la que participan personas con y sin daño cerebral adquirido, y queremos dar las gracias al solidario Concello de Vilagarcía”, recalca.

Por su parte, Juan Ramón Martínez, presidente da asociación Arousaman – Arousawoman, que también colabora en la organización de la prueba, remarca el trabajo que hay detrás de esta prueba que se celebra cada dos años y en la que muchos repiten.

“Es un trabajo de meses atrás. Es para todo el mundo desde los 16 años en adelante. Esperamos a más de 150 nadadores y voluntarios”, expone Juan Ramón. Los nadadores recorrerán una milla náutica, es decir, 1852 metros, tras realizar dos vueltas.

Asimismo, también contarán con una ambulancia medicalizada y técnicos de emergencias como voluntarios. “En el agua no hay diferencias. La novedad este año es que será en horario matinal, comenzará la prueba a las 11:00 horas”, explica Juan Ramón Martínez.

Antes de la prueba, los nadadores realizarán entrenamientos en O Preguntoiro para irse acostumbrando. En la presentación de la prueba también estuvo Marta Vázquez, nadadora con daño cerebral adquirido, que quiso agradecer el apoyo de las instituciones.

“Yo nadaba ya antes de tener el daño cerebral, y a raíz de esto fue cuando descubrí las travesías”, cuenta. “Si tienes menos secuelas, suele ir un monitor por cada tres o cuatro nadadores, pero depende”, explica. Alberto Varela también felicitó a la organización.