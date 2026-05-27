La Copa Galicia J80 marca el comienzo de la Semana Abanca en Sanxenxo

Marcos Guisasola con los organizadores Cedida

El Concello de Sanxenxo acogió la puesta de largo de la Semana Abanca; que será la primera vez en sus ya 27 años de historia, que comience en aguas de la Ría de Pontevedra; y lo hará de la mano del Club Náutico de Portonovo con una prueba inédita en el calendario de las Reales Federación Española y Gallega de Vela: la Copa Galicia de J80; el monotipo de referencia, que ha subrayado con éxito la convocatoria de uno de los clubes de Sanxenxo con el apoyo federativo, así como de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra, el Concello de Sanxenxo, Abanca, Gadis y Coca Cola.

Han confirmado las principales flotas del noroeste su participación: es el caso de Grupo Bazán de Ferrol, el Real Club Náutico de La Coruña, el Club Náutico Marina Coruña, el Real Club Náutico de Sanxenxo, el Club Náutico de Portonovo y el Monte Real Club de Yates de Baiona.

Por la ría pontevedresa han confirmado su presencia Jaime Barreiro con Cactus Digital-Petrilla de Portonovo, y al menos del otro club de la zona: el Real Club Náutico de Sanxenxo.

Otro de los que estarán en competición con unidades del Monte Real Club de Yates de Baiona, que cuentan con la flota más potente de Galicia, y lo han confirmado hasta el momento con seis monotipos, como el caso del Namasté.