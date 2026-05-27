Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Breogán López, del Mazí, se proclama campeón gallego en salto de pértiga

María Caldas
27/05/2026 19:15
Los atletas del Mazí que acudieron al Campeonato
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agrupación Atlética Mazí se desplazó a la primera jornada, celebrada en horario matinal, del Campeonato Galego Sub16 al Aire Libre en las pista de atletismo de Lugo. La segunda jornada, prevista para la tarde, tuvo que aplazarse debido a la alerta meteorológica de tormentas y se celebrará mañana en el mismo recinto. En lo tocante a los atletas vilagarcianos , tres de ellos tenían pruebas en estas jornadas, siendo el más destacadode ellos Breogán López.

El joven, natural de Catoira, logró hacerse con el título de campeón gallego y colgarse el oro en la prueba de Salto con Pértiga, con una mejor marca de 3.01m que además supone MMP en más de 40cm. Una competición muy disputada la que se vivió pero que terminó de la mejor manera.

Breogán también compitió en los 100ml, haciéndose con la 10ª plaza el parar el crono en 12.61” estableciendo así una nueva MMP también en esta prueba. Otro de los atletas en competición fue Yago Tarrío, que lograría una 13ª posición en los 100ml con un tiempo de 12.76”. 

Una excelente posición y MMP para él, en el que es su primer año en la categoría. Por último, Aitana Fernández, en lanzamiento de disco terminó siendo 11ª con un mejor intento de 18.22m.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620