Ribeira celebra el quinto campeonato de futvóley en la playa de Riazor, en Palmeira

Presentación V Campionato Futevolei 2026 Cedida

La playa de Riazor, en Palmeira, se convertirá en el escenario de la quinta edición del Campeonato de Futvóley que se llevará a cabo el próximo sábado seis de junio a partir de las 10:00 horas.

El edil de Deportes, Álex Vidal, remarca el apoyo de la administración local a este evento que visibiliza un deporte minoritario pero “muy vistoso”, al jugar realmente al voley playa pero con los pies, de ahí su nombre. “Esta actividade pon en valor os nosos areais e o noso deporte”, apunta Vidal.

Por su parte, en la presentación del evento también estuvo presente José Vicente Domínguez, ‘Chento’, que organiza el campeonato y es integrante del Club Futvóley Vigo, que cuenta con agrupación en la comarca.

Tal y como indica el organizador, por el momento está confimada la participación de más de una treintena de jugadores, procedentes principalmente de la zona de Vigo, pero también de otros países como Portugal o Brasil, otorgando así un carácter internacional a la prueba.

El plazo para inscribirse en la misma todavía sigue abierto. La cuantía para disputarla es de 10 euros, a través del número de teléfono 619625202. Esta actividad está dirigida a personas mayores de 17 años, y en el precio de la misma está incluídos los materiales necesarios y la comida.