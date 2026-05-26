Los clubes arousanos cumplen un papel destacado en el Campeonato de España Sub 21
Carla Sesar, del Natural Sport, revalidó el título nacional
Los clubes arousanos brillaron en su participación en el Campeonato de España Sub 21 disputado en Ciudad Real, y es que su papel fue fundamental para que Galicia consiguiese el primer puesto por equipos en las categorías masculina, femenina y general.
Entre los cinco oros que sumó Galicia se encuentras dos deportistas del Natural Sport, como son Carla Sesar y Javi Otero. En las medallas de plata se coló Ekaterina Rebón, del Número Phi caldense, y en los bronces destacó Yaiza Rivadulla, del Costado boirense.
Carla Sesar se proclamó campeona española sub-21, al igual que el año pasado. La taekwondista del Natural ganó un total de cuatro combates, todos en dos asaltos.
En octavos de final venció a Olatz Unzuet; en cuartos de final a Lucía Luis; en semifinales a Marta Domínguez y en la final a Alicia Alonso. Por otro lado, su compañero de equipo Javi Otero también venció cuatro combates en -54kg, venciendo a González en octavos; Gálvez en cuartos, y en semis a Benteib. En la final venció al gallego Adrián Davila.
Katy Rebón, en -62, cayó en las semifinales ante Rocío Anahí, después de vencer a Blanca Dieste, Irune Jiménez y Carlota Hidalgo. Por último, Yaiza Rivadulla (Costado) consiguió el bronce en -73, igual que Fraga, del Número Phi, en -74.