Julio Suárez se proclama campeón gallego en la modalidad relámpago

Julio Suárez tras proclamarse campeón Cedida

Padrón acogió los campeonatos gallegos individuales de modalidades de partidas relámpago y de partidas rápidas, organizados por la Federación Galega de Xadrez y patrocinados por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de Padrón y del Hotel Scala de la localidad, con una afluencia de más 300 ajedrecistas de distintos puntos de la comunidad autónoma.

Después de los dos días de competición en jornadas de mañana y tarde en los salones del Hotel Scala, lo que acercó a la localidad padronesa a todos estos deportistas, entrenadores, directivos y familias durante este tiempo, las clasificaciones finales depararon un gran resultado para el Club de Xadrez Fontecarmoa.

En la modalidad relámpago, el vilagarciano Julio Suárez se proclamó campeón gallego. En el podio le acompañaron Diego Cacheiro Blanco de la Universidad de Santiago de Compostela, José Antonio Sande Edreira del Club Mirko de A Coruña, Iago Fernández Ramos del Club Deportivo Marquiño de A Pobra do Caramiña, y por último, Rubén Fernández López de la Escola de Xadrez de Pontevedra.

En cuanto a las partidas rápidas, por la comarca arousana participó David Cernadas Cameán del Clud Deportivo Marquiño de A Pobra do Caramiñal, que quedó en la sexta posición, por detrás de Diego Cacheiro Blanco de la Universidad de Santiago de Compostela, Xulio del Prado Rodríguez del Club Xadrez Ourense, Nicolás Fernández Sabajanes de la Escola Xadrez Compostela, y de Lidia aren Zapata Campos del Club Benchosey de Ourense.

A las entregas de premios acudieron el alcalde de Padrón Anxo Rei, así como el concejal de deportes José Luis Mariño, así como representando a la Federación Galega, su presidente Anxo Vilas y también el vocal Jesús Rodríguez.