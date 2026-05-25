Silvia Gago certifica su billete al Mundial y al Europeo Sub 23 en Trasona

Silvia durante la II Copa de España de Sprint Olímpico Cedida

Se celebró la II Copa de España de Sprint Olímpico, disputada en el embalse de Trasona, en una competición en la que los clubes gallegos tuvieron una presencia destacada tanto en la clasificación por equipos como en las finales de medallas.

Por un lado, en la canoa femenina júnior, Silvia Gago, del Club Náutico O Muíño de Ribadumia, logró un doble triunfo individual. Ganó el C1 500 metros con 00:02:21,57 y también el C1 200 metros con 00:00:48,14. Con estas medallas de oro, la palista del Club Náutico O Muiño certifica su pase al Mundial y campeonato de Europa Sub 23.

El Club de Piragüismo CP Portonovo ganó el K4 500 metros júnior femenino con Sara Burgos, Sabela Márquez, Sofía Parada y Lucía Otero, que completaron la final en 00:01:46,09.

También en kayak femenino, Sara Burgos y Sofía Parada dieron al CP Portonovo la victoria en el K2 500 metros júnior con 00:01:49,80. Asimismo, Sofía Parada también terminó tercera en la categoría juvenil sobre 200 metros.

El Club Náutico O Muíño de Ribadumia también firmó una victoria en sénior masculino. Adrián Sieiro y Manuel Fontán ganaron el C2 500 metros con 00:01:41,55. La canoa sénior masculina dejó un podio completo para clubes gallegos en el C1 500 metros. Pablo Crespo, del Club Fluvial de Lugo, fue primero con 00:01:50,59; Pedro Torrado, del Club de Piragüismo As Torres Romería Vikinga, acabó segundo con 00:01:51,93.

La prueba de PV3 200 metros sénior masculino terminó con triunfo de Adrián Mosquera, del Club Piragüismo Rías Baixas-Boiro, que marcó 00:00:48,17. Gabriel Suárez, del Club Piragüismo Illa de Arousa, fue tercero con 00:00:58,59. Asimismo, en la modalidad inclusiva, Mosquera terminó en tercer lugar como pareja de Miguel Ordoñez.