Galopin y Fixius se proclaman campeones del IV Trofeo Santa Rita- Bitácora

La regata en Vilagarcía de Arousa Cedida

Se disputó la regata IV Trofeo Santa Rita, organizado por el Real Club de Regatas Galicia y dentro del programa de fiestas del Concello de Vilagarcía.

Se dio la salida a las 14:00 horas frente a la playa de Compostela. El recorrido consistió en un barlovento-sotavento debido al escaso viento inicial, aunque para la segunda manga el viento se incrementó considerablemente.

Una vez concluidas las dos mangas se dieron los trofeos acompañados de un ágape en la sede social del Real Club de Regatas en Vilagarcía por gentileza del Club y la colaboración de Bitácora Bistro Bar, bodega Santiago Roma y del Concello de Vilagarcía de Arousa.

En ORC A, el Galopin Manuel Franco Leis del C.N.D. Riveira fue primero, seguido del Cisco de Wenceslao González-Garra del Real Club de Regatas Galicia. Por otro lado, en ORC B, la primera plaza fue para el Fixius de Miguel Perez-Lafuente, del Real Club de Regatas Galicia. En segundo lugar quedó A Pillara, de José Manuel Ben, del Náutico de Riveira.