Adrián Pumar toma las riendas del banquillo del Inelsa Asmubal Meaño

Adrián Pumar con Silvia Lobato Cedida

Juan Costas no seguirá al frente del banquillo del Inelsa Solar Asmubal Meaño en la temporada 2026/2027, como ya comunicó al club y jugadoras al finalizar esta última temporada.

Después de proclamar al equipo campeón de la División de Honor Plata Femenina hace ahora dos años, y de luchar en el play-off de ascenso, el técnico deja los mandos del club presidido por Silvia Lobato, que militará un año más en plata.

Tras seis años encabezando el proyecto del equipo meañés, Juan Costas deja el banquillo del Asmubal en manos de Adrián Pumar. El equipo presidido por Silvia Lobato presentó al técnico, natural de Cangas, que fue también jugador de balonmano, llegando incluso a conseguir el ascenso a Liga Asobal cuando militaba en las filas del Teucro.

Lo cierto, es que hace ya más de una década que Pumar dejó su condición de jugador para dar el salto a los banquillos nacionales, siendo incluso seleccionador autonómico cadete.

Hace dos temporadas, Adrián Pumar se encargó del banquillo del Cañiza masculino, que milita en Primera Nacional, para esta última temporada trabajar en la base del Cangas. Por el momento, la entidad meañesa se pondrá manos a la obra con las jugadoras que formaron la plantilla este año para más adelante valorar los fichajes.