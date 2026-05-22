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+Deportes

El Club de Atletismo Cambados aumenta su medallero en varios frentes

Daniela Bayón consiguió el oro en la XXI Carreira Popular Virxe da Guia

María Caldas
22/05/2026 19:23
cambados
El podio de Daniela y Paula
Cedida
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El Club de Atletismo celebra la progresión de sus atletas en distintos frentes. Por un lado, las escuelas del club volvieron a tener protagonismo en Ribeira, concretamente en la XXI Carreira Popular Virxe da Guia. Allí, Daniela Bayón consiguió la medalla de oro en la categoría Sub 16, y su compañera de equipo Paula Álvarez la siguió en el podio al conseguir sumar la medalla de plata.

La escuela del Cambados también estuvo en el IFEVI de Vigo. Allí, Héctor Vázquez logró un mejor lanzamiento de 6.99 m en peso (2 kg) y Carmen Recamán mejoró su marca personal en 50 m (8.97). Su hermana, Claudia Recamán, también mejoró su marca personal (11.04), en este caso en los 60 metros. En la prueba de altura, Sofía Núñez haría un mejor salto de 1,25 m, obteniendo también su mejor marca personal.

Por otro lado, la cambadesa Iria López representó al club en la Carreira Popular 15K de Santiago de Compostela, consiguiendo una nueva medalla de oro para la entidad.

Así, Iria Martínez fue la mejor de las 27 mujeres que participaron en esta carrera de 15 km, logrando una fantástica victoria femenina con un tiempo de 1:12:10, que a su vez la colocó en el puesto 39 de la clasificación general entre los 124 corredores que terminaron la competición, llevando con el orgullo el nombre del Club de Atletismo Cambados.

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