Silvia Gago consigue el billete para el Mundial de Canadá

Silvia Gago durante el selectivo Cedida

La deportista del Club Náutico O Muíño Silvia Gago firmó el billete al Mundial de Canadá y al Campeonato de Europa de Hungría tras su actuación en el Selectivo Nacional de Sprint Júnior.

La arousana consiguió la primera plaza en la final A del C1 500 metros júnior femenino, con una marca de 00:02:11, por delante de Lucía Pizarro, de la Escuela de Piragüismo Aranjúez. Con este resultado, Silvia Gago se confirma como una de las referencias en la canoa femenina.

Ahora, la joven comienza a preparar sus nuevos objetivos, ya que del próximo 31 de julio al 2 de agosto estará en el Mundial de Canadá, pero antes tendrá que viajar a la ciudad húngara de Szeged para disputar el Campeonato de Europa de Sprint Júnior, que se celebrará entre el 23 y el 26 de julio.