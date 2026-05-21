Los equipos cadete y juvenil del Club de Remo Puebla ponen rumbo a Castro Urdiales
Finalmente, los equipos cadete y juvenil femenino del Club de Remo Puebla participarán este fin de semana en el Campeonato de España de Traiñeirillas en Castro Urdiales.
“Para o noso equipo cadete, este pase supuxo unha recompensa maiúscula logo de competir nunha fase autonómica de altísimo nivel e esixencia en Galicia, onde para optar ás prazas hai que loitar contra unha enorme competencia de dez clubs en competición, un volume que reflicte o gran potencial do noso remo”, dicen desde la entidad pobrense.
“Queremos poñer en valor o gran momento que vive o REMO FEMININO no noso club. O 100% das nosas tripulacións femininas de traiñeiriñas lograron dar o nivel necesario para representar á Pobra na cita máis importante da tempada. Un premio xusto ao traballo duro, á disciplina e á ilusión de todo o ano”, recalcan.
“Así mesmo, dende o club queremos facer un recoñecemento público ao inmenso e incansable traballo que leva realizando a nosa xunta directiva, sobretodo en momentos in extremis”, concluyen.
Ahora, las embarcaciones se encuentran totalmente volcadas en dar su mejor versión en una competición que reúne a 45 trainerillas de clubes de Galicia, Euskadi y Cantabria, organizado por la Federación Española en colaboración con la cántabra.