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+Deportes

El Club Olimpic consigue cuatro medallas en el Campeonato Provincial

María Caldas
20/05/2026 19:30
taekwondo
Los deportistas del Olimpic que acudieron al Provincial
Cedida
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Se celebró en Bueu el Campeonato Provincial Escolar de Combate, donde el Club Olimpic de Vilagarcía participó con ocho competidores, firmando una destacada actuación y logrando cuatro medallas.

Por un lado, las medallas de oro llegaron gracias a las actuaciones de Alexia Leal en la categoría precadete femenino P2, y de Aday Amoedo en cadete masculino P3. Los otros dos metales se tintaron de bronce gracias a las actuaciones de Marc Dorado en categoría infcantil masculino P4, y de Izan Fontenla, también en infantil masculino P0.

Además, desde el club quieren destacar el gran trabajo y esfuerzo del resto de participantes, que realizaron excelentes combates durante toda la jornada, como son Miguel Cuevas, Oliver Arosa, Lucas Oliveira y Yago Ferreirós. 

De este modo, el club vilagarciano continúa demostrando el gran nivel de sus deportistas y el trabajo constante realizado tanto por el equipo técnico como por los competidores, y piensa ya en su próximo reto.

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