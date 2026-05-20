El Club Olimpic consigue cuatro medallas en el Campeonato Provincial

Los deportistas del Olimpic que acudieron al Provincial Cedida

Se celebró en Bueu el Campeonato Provincial Escolar de Combate, donde el Club Olimpic de Vilagarcía participó con ocho competidores, firmando una destacada actuación y logrando cuatro medallas.

Por un lado, las medallas de oro llegaron gracias a las actuaciones de Alexia Leal en la categoría precadete femenino P2, y de Aday Amoedo en cadete masculino P3. Los otros dos metales se tintaron de bronce gracias a las actuaciones de Marc Dorado en categoría infcantil masculino P4, y de Izan Fontenla, también en infantil masculino P0.

Además, desde el club quieren destacar el gran trabajo y esfuerzo del resto de participantes, que realizaron excelentes combates durante toda la jornada, como son Miguel Cuevas, Oliver Arosa, Lucas Oliveira y Yago Ferreirós.

De este modo, el club vilagarciano continúa demostrando el gran nivel de sus deportistas y el trabajo constante realizado tanto por el equipo técnico como por los competidores, y piensa ya en su próximo reto.