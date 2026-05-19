Gael Ferreiro y Asier Martínez, presentes en  la Supercopa de España de categoría cadete

Los deportistas en Extremadura Ramón Hermida

Tras la participación de Leyre Villamediana en el Campeonato de España Universitario de Judo en su edición 2026, celebrado en el Pabellón Unversiada de Granada y los buenos resultados de la joven cantera arousana del Judo Club Pontevedra en el III Torneo Internacional de Judo Infantil Santa Trega, dos deportistas del club que entrenan en el gimnasio Gym Urban de Vilagarcía de Arousa se han sumado a este mayo de competiciones participando en la Súpercopa de España Cadete de Extremadura “Ciudad de Don Benito”.

Gael C. Ferreiro y Asier Martínez, judokas de la categoría cadete del Judo Club Pontevedra, junto con su entrenador Fran Miguens y Ramón Hermida “Lavi”, fotógrafo colaborador de la Federación Gallega de Judo, se han desplazado hasta la localidad extremeña de Don Benito, en Badajoz, para formar parte del conjunto de más de 350 competidores de España y Portugal que se han dado cita en el Pabellón de la Ciudad Deportiva para celebrar esta competición del circuito oficial de copas nacionales de judo y que es, a su vez, la primera de su categoría puntuable para el Campeonato de España Escolar 2027.

Gael participó en el peso masculino de hasta 60 kg., logrando la victoria por Ippon en su primer combate pero cayendo en segunda ronda ante el campeón de España infantil en 2025, el joven Matthew Iglesias. Asier Martínez, por su parte, perdía su primer encuentro en la categoría de hasta -55 kg frente al que al final sería el campeón de la categoría, el portugués Diogo Soares.