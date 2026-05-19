El CX Fontecarmoa logra un bronce y una plata en el Autonómico de Padrón

Los deportistas del CXF en el Hotel Scala de Padrón Cedida

Se disputaron los campeonatos gallegos por equipos de modalidades de partidas relámpago y de partidas rápidas, organizados por la Federación Galega de Xadrez y patrocinados por la Xunta de Galicia, con la colaboración del Concello de Padrón y del Hotel Scala de la localidad, con una afluencia de más de 100 equipos y unos 400 ajedrecistas de la comunidad.

Después de los dos días de competición en jornadas de mañana y tarde en los salones del Hotel Scala, lo que acercó a la localidad padronesa a todos estos deportistas, entrenadores, directivos y familias durante este tiempo, las clasificaciones finales depararon estos resultados: por un lado, en la modalidad relámpago por equipos, el CX Fontecarmoa consiguió la tercera plaza.

En la primera posición si situó el Escola Luguesa de Xadrez, seguido del Escola Xadrez Pontevedra. En la cuarta posición se colocó el Club Deportivo Marquiño Erlac da Pobra do Caramiñal, y la quinta plaza fue para el Arteixo.

Por otro lado, en el Campeonato Gallego de partidas rápidas por equipos, el Club de Xadrez Fontecarmoa se hizo con la segunda posición en la clasificación general.

La Escola Luguesa de Xadrez repitió con la primera posición, seguidos de los vilagarcianos, en un podio que completaría el Club Deportivo Marquiño Erlac da Pobra do Caramiñal con la tercera posición y medalla de bronce.

A las entregas de premios acudieron José Luis Mariño concejal de deportes y Chus Campos del ayuntamiento de Padrón, así como representando a la Federación Galega, su vicepresidente Anxo Vilas, el tesorero Antonio Espiñeira, el Juez Unico Jesús Vázquez y el directivo Jesús Rodríguez.

Ahora, este próximo fin de semana se retomará la competición en el Hotel Scala y en el Concello de Padrón con la disputa de los Campeonatos Gallegos de Individuales de partidas Relámpago y también de Rápidas.