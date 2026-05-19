El Breogán grovense se proclama subcampeón de España de Barco Dragón

Los deportistas del Breogán Cedida

Se disputó en el Parque Acuático de Castrelo de Miño, en Ourense, la Copa de España de Barco Dragón de 200 y 500 metros. Hasta allí, el Breogán do Grove desplazó a ocho embarcaciones, de las cuales seis consiguieron medalla, llevando así a la entidad grovense a conseguir el subcampeonato con un total de 228 puntos en la segunda regata puntuable de la Liga Nacional.

En total, los grovenses consiguieron cuatro oros y dos platas, quedando así por detrás del Alberche madrileño en un podio que completó el Aranjuez. Y en la Liga Nacional Iberdrola Barco Dragon, en la que solo puntúan las embarcaciones que participan en las categorías femeninas, las Centolas también terminaron entre los tres primeros equipos clasificados en esta regata.

En esta ocasión, la entidad grovense se hizo con el tercer puesto con 62 puntos, empatados con el segundo, el Ría de Aldán, en un podio encabezado por el Vallkirias de Pisuerga con un total de 119 puntos.

La expedición del Breogán do Grove estuvo formada por un total de 32 deportistas, como son: Mª Carmen Serantes, Uxía Pallares, Mili Piñeiro, Antonio Devesa “Tolín”, Javier Blanco, Amelia Vidal, Fatima Barreiro, Félix Lamas, José Fco. García, Ana Valladares, Rufino Garrido, Amalia Fernández, Daniel Álvarez, Mª Carmen Aboal, Martina Fontán, Isabel Agrelo, Elisa Filgueira, Fredi Bea, Diego García, Diego Cabaleiro, Simón Díaz, Maika Aguiño, Cristian Ribademar, Antía Rodríguez, Mónica Góñez, Yaser Antonio Silva, Mª Carmen Meis, Yolanda Pallares, Alicia Barreiro, Maite Galiñanes, Rubén Rodríguez, y Mª José Lema.