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+Deportes

El Barbanza celebra los éxitos de sus atletas en las V Jornadas de Lugo

Lo más destacado fue en la prueba de los 400 ml masculino, dónde lograban el primero y segundo lugar Fabián Vidal y Lucas Vázquez

María Caldas
19/05/2026 17:45
atletismo
Los atletas del Barbanza en Lugo
Cedida
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El Club de Atletismo Barbanza celebra la progresión de sus atletas en distintos frentes. Por un lado, los barbanzanos se desplazaron a la V Jornada Diputación de Lugo que se celebró en el Estadio Gregorio Pérez Rivera de la Ciudad de Lugo. 

Lo más destacado fue en la prueba de los 400 ml masculino, dónde lograban el primero y segundo lugar Fabián Vidal Parada y Lucas Vázquez Abuin respectivamente con unos grandes registros para ambos en su estreno de temporada en la distancia.

La gran noticia pasa por el regreso de Fabián después de dos años, consiguiendo un crono de 47:58 segundos, que se convierte en su mejor marca personal, mejor marca de Galicia absoluta y mejor Sub 23 en su primer año en la categoría. Lucas, por su parte ,paraba el crono en 48:62 seg., su mejor comienzo de temporada de siempre, se sitúa líder Sub20 de Galicia, cuarto absoluto de la comunidad y sexto de España Sub20. Demostrando el gran año que lleva esta temporada.

Su compañero Eloi Vázquez Vázquez volvía a lograr otra victoria en los 100 ml, con un registro por debajo de los once segundos una vez más. En estos momentos lidera el ranking de Galicia Sub 20. En los 400 ml femeninos Valeria Buceta y Lorena Saborido finalizaban en segundo y tercer lugar.

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