Branyel Suárez revalida el título de campeón gallego

Branyel y Carlos Padín junto a la edil de Deportes, Noelia Gómez Cedida

Branyel Suárez, de 22 años, revalidó el título de campeón gallego neoprofesional, trayendo el cinturón para el Club de Boxeo Umia, asentado en Cambados.

Su entrenador y vecino de Castrelo, Carlos Padín, Campeón europeo de boxeo, destaca que Branyel acaba de ganar el título de Campeón en el Abierto de Marín, uno de los eventos más importantes a nivel nacional e incluso internacional, y que está pisando fuerte en el panorama nacional, tanto olímpico como neoprofesional.