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+Deportes

Branyel Suárez revalida el título de campeón gallego

María Caldas
19/05/2026 20:00
Boxeo Cambados
Branyel y Carlos Padín junto a la edil de Deportes, Noelia Gómez
Cedida
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Branyel Suárez, de 22 años, revalidó el título de campeón gallego neoprofesional, trayendo el cinturón para el Club de Boxeo Umia, asentado en Cambados. 

Su entrenador y vecino de Castrelo, Carlos Padín, Campeón europeo de boxeo, destaca que Branyel acaba de ganar el título de Campeón en el Abierto de Marín, uno de los eventos más importantes a nivel nacional e incluso internacional, y que está pisando fuerte en el panorama nacional, tanto olímpico como neoprofesional.

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