Boiro acolle a Velada de Boxeo III Memorial Luis Torrado

Terá lugar este sábado 23 de maio a partir das 20:00 horas no Pavillón Municipal de Barraña e contará con nove combates

María Caldas
19/05/2026 19:00
As autoridades na presentación
O Concello de Boiro colabora co club Torrado Treus no desenvolvemento dunha nova edición da velada de boxeo que terá lugar este sábado 23 de maio e que será o III memorial a Luis Torrado Treus. O concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, participou na presentación xunto con Manuel Planas, presidente da Federación Galega de Boxeo; e José Antonio Vidal, presidente do club Torrado Treus.

Esta nova edición da velada de boxeo terá lugar o sábado a partir das 20.00 horas no Pavillón de Barraña e contará con nove combates, 4 amateur e 5 neo pro. “Teremos un competidor do club, boxeadores de fora e un combate de élite”, afirmou José Antonio Vidal, presidente do club Torrado Treus. 

A velada deste ano terá un fin solidario pois nela recadaranse fondos para Daniela Otero, unha rapaza boirense cunha enfermidade non diagnosticada. “O boxeo é tamén un deporte moi solidario polo que esperamos que o público se implique e desfrute dun gran espectáculo”, recoñeceu Manuel Planas, presidente da Federación Galega de Boxeo.

O concelleiro de Deportes agradeceu ao club e á federación a súa implicación para que esta velada se siga a realizar en Boiro e que se faga na memoria dun veciño de Boiro “que fixo moito polo boxeo e polos deportes de contacto en xeral”. 

As entradas están xa a venda e teñen un prezo de 12 euros anticipada e 14 en taquilla. As anticipadas poden conseguirse no ximnasio Ozono, en Motor Café e tamén se poden conseguir en Recambios Triñanes.

