Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Araceli Bugallo sube ó máis alto do podio no Campeonato Galego 

María Caldas
19/05/2026 18:30
PODIUM FEMININO INDIVIDUAL
Araceli no podio individual
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Celebrouse no pavillón municipal de Pontepedriña de Santiago o Campionato Galego de esgrima categoría absoluta. Estivo organizado pola Federación Galega de Esgrima e o Clube Compostela.

Esta competición, considerada a categoría raíña da esgrima galega, xuntou a case 70 tiradores dos diferentes clubes de Galicia. Así, na súa categoría, a cambadesa Araceli Bugallo gañou catro asaltos contra: Ana González de Silleda, Stefany López do Z100T da Coruña, Sofía Alonso do CECVI de Vigo e Laura Gómez do AVE de Vilagarcía, perdendo 1 asalto contra Nieves Eiriz do Z100T da Coruña.

Xa no taboeiro de 16º, o cruce foi contra a vilagarciana Laura Gómez, gañando 15-7. No cadro de octavos o cruce foi contra Stefany López do Z100T da Coruña, no que a cambadesa gañou por 15-8. En semifinais o cruce foi contra a súa compañeira de equipo, Elia Requeijo do COMES, gañando Bugallo por 15-10.

E por último xa na final contra Rosa Cano do CECVI de Vigo, gañando 15-12; asalto moi disputado de principio a fin. Así, Araceli Bugallo regresou ó máis alto do podio, por diante de Rosa Cano do CECVI de Vigo, e de Carolina Mourelle e Elia Requeijo do COMES. Do mesmo modo, nas competicións por equipos, en categoría femenina, a cambadesa acadou o primeiro posto facendo equipo con Elia Requeijo e con Natalia Díez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620