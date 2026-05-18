El rianxeiro Erik Martín se proclama campeón de Europa en Kungfu

Erik Martín en el primer puesto del podio Cedida

El rianxeiro Erik Martín Bai, regresa de Lyon (Francia) proclamándose Campeón de Europa en el XX Campeonato europeo de wushu-kung fu por la federación internacional (WKFE /IWUF). El joven fue convocado hace unos meses por la Selección española y regresa ahora a Galicia triunfante con un resultado de dos medallas de oro y una de plata.

En los últimos dos meses Erik se preparó físicamente con 4 horas diarias de intensivo entrenamiento al máximo nivel, sacando tiempo de cualquier momento libre de su ya ocupado día y fue así se impuso en tierras galas con tres vertiginosas puntuaciones de más de 8,4 puntos en las tres categorías en las que compitió, puntuaciones que fueron las máximas en su rango de edad, por lo que le confieren con el máximo nivel puntuado entre los deportistas de los 26 países participantes.

Erik Martin Cedida

Erik agradece a los vecinos no sólo de Rianxo sino de toda Galicia, el apoyo y ánimos que le han dado en los últimos meses, cuando tuvo dudas de si podría cumplir su sueño de llegar a ser campeón de Europa oficial.

Erik Martin Cedida

Pero especialmente agradecen al restaurante Aghro da corna, quien es su patrocinador y en todo momento creyó en él. La próxima cita a la que acudirá será a final de mayo en el Internacional de Maia, en Portugal.