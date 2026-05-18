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+Deportes

El “Monterrei”, vencedor por primera vez en el Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes

María Caldas
18/05/2026 07:00
toubes
La entrega de premios
Cedida
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Muy rápida resultó la segunda y definitiva etapa de la XXX Regata Trofeo Almirante Rodríguez-Toubes de Cruceros que organizaron el Real Club de Regatas Galicia de Vilagarcía y la Comisión Naval de Regatas de Marín con el patrocinio y colaboración de las firmas Abanca, papelera de Brandia, Tacore, Frinsa y Marina Vilagarcía, además de los organismos oficiales, Xunta de Galicia, Autoridad Portuaria de Vilagarcía, Concello de Vilagarcía de Arousa y Deputación de Pontevedra, que era puntuable para la Copa Galicia de Clubes de Crucero.

Las previsiones de bastante viento se cumplieron aunque al principio fueron flojos. Nuevamente se impuso en tiempo real el “Corsario Thunder” (TP52 – Jorge Durán – C.Y. Vilagarcía), esta vez ya sin altibajos y con gran ritmo, invirtiendo 3 horas horas, 23 minutos y 10 segundos, estableciendo el récord de la travesía en toda la historia de esta Regata. 

De todas formas no le fue suficiente para ganar en tiempo compensado, donde el vencedor absoluto fue esta vez el “Orión”, seguido del “Monterrei” y “Maracaná”.

Esta segunda Etapa por clases fue ganada en Clase 1 por el “Orión”, seguido del “Maracaná” y completando el podio el “Arpón IV”, mientras que la Clase 2 fue ganada por el “Ziralla Primero”, seguido del “Bonaventure” y del “Regulus II”. 

En Clase 3 se la adjudicó el “Monterrei”, seguido del “Tuspi II” a 05:46 y tercero el “Trotto” a 13:42; por último, en Veteranos ganó la etapa el “Cassandra” seguido del “Adaxe IV” a 22:31 y con la tercera posición para el “Daikiri” a 34:40.

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