El cambadés Amadeo Abal reina en la Media Maratón Entre Rías

El cambadés Amadeo Abal Aitana Vidal

O Grove y Sanxenxo volvieron a ser protagonistas de un evento marcado en rojo en el calendario de los atletas como es la Media Maratón Entre Rías. Esta tercera edición de la prueba, homologada por la Real Federación Gallega de Atletismo, fue todo un éxito de participación y también en lo que a los cronómetros se refiere, con muchos de los participantes batiendo sus mejores marcas personales, como el propio vencedor de la prueba.

En total, más de 4.000 atletas participaron en las distintas modalidades de la tercera edición de la prueba que organizan los concellos de O Grove y Sanxenxo en colaboración con la Federación Gallega.

En cuanto al lado masculino, el cambadés Amadeo Abal, en representación del Atletismo Lucena, se proclamó campeón tras completar los 10K en un tiempo de 1:05:30, que a su vez, es su mejor marca personal. Lo cierto, es que Abal realizó la primera mitad de la media maratón acompañado de Xavi Gómez, medallista olímpico, que solo estuvo al ritmo de ganador de la prueba hasta la mitad de la misma.

La Media Maratón Entre Rías Aitana Vidal

A la altura de la Lanzada fue cuando Amadeo Abal comenzó a mostrar su versión más veloz para adelantarse y conseguir así su mejor tiempo hasta el momento. Finalmente, Xavi Gómez terminó en la segunda posición de la clasificación general, por detrás del atleta cambadés. Completó el podio en la clasificación general el isleño Pablo Otero con un tiempo de 01:08:38.

Por el lado femenino, el triunfo fue para la atleta portuguesa Silvia Pereira, que concluyó la prueba en un tiempo de 1:19:17 en la categoría veterano B femenino. En la clasificación general, completaron el podio Beatriz Fernández con una marca de 01:25:02, y Andrea Iglesias con el mismo tiempo, respectivamente.

La Media Maratón Entre Rías Aitana Vidal

El Club de Atletismo Cambados también contó con una amplia representación en la Media Maratón Entre Rías gracias a la participación de numerosos atletas. Andrés Sueiro, Eros Caneda, Santi Falcón y Noelia Nogueira fueron los encargados de subir a la entidad cambadesa al podio de la prueba.

La Media Maratón Entre Rías Aitana Vidal

Por un lado, Andrés Sueiro y Santi Falcón fueron terceros en sendas categorías, mientras que el grovense Eros Caneda se hizo con la medalla de plata, y la grovense Noelia Nogueira conquistó el primer puesto con un tiempo de 1:36:35 en la categoría promesa sénior femenina.

Por otra parte, el Triatlón Vilagarcía desplazó a ocho atletas. Fernando Vidal fue cuarto en veterano B masculino, y Paola María ocupó la séptima plaza en veterano B femenino.