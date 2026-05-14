Diario de Arousa

Vilagarcía acoge este sábado las finales de la Copa Xunta de Galicia de Rugby 7

Se disputa el sábado de 11:00 horas a 18:00 horas en Fontecarmoa

María Caldas
14/05/2026 19:00
Carlos Coira, David Lema y Javier Fernández en la presentación
Cristina Durán-Concello de Vilagarcía
Vilagarcía vuelve a ser capital del rugby con las finales de la Copa Xunta de Galicia de Rugby 7, en las categorías sénior mascuilo y femenino, así como M18 y M14 mixtas este fin de semana. A la presentación acudieron el edil de Deportes, Carlos Coira, acompañado de David Lema, de Os Ingleses y Javier Fernández, secretario de la Federación Gallega.

Este sábado 16, Fontecarmoa acogerá los partidos. “Agradecer que contedes con Vilagarcía. Vamos a ter ós mellores equipos e nos estamos sempre abertos a organizar este tipo de eventos”, dice Carlos Coira. 

“Queremos animar á xente a que se acerque a Fontecarmoa a desfrutar”, concluye Coira. Por su parte, Javier Fernández también mostró su agradecimiento al Concello y al club vilagarciano.

“Son dos clubs que máis colaboran coa Federación, e o Concello tamén”, dice. “Este ano o torneo, gracias a ter o campo sintético, cando acabe a fase de grupos, vaise facer unha final para que haxa os dous mellores de cada grupo e saquemos o campión dunha final, non dunha liguilla”, explica Javier Fernández. Lema, en representación del club, agradece la confianza. “Para nos xa é un éxito. Hai que por en valor as instalacións que temos”.

