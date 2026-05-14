El Club Senín suma seis medallas en el Torneo Santa Tecla

Los deportistas del Judo Club Senín

El Judo Club Senin-Centro Deportivo Ikigai de Vilagarcía participó en el III Torneo Santa Tecla de Judo, logrando una destacada actuación y sumando varios podios en una intensa jornada de competición.

Los resultados obtenidos por los judocas del club de la capital arousana fueron los siguientes: por un lado, Olivia Calvo y Noemí Dios sumaron sendas medallas de oro. Ainoa Parada y Antía Dios se subieron al segundo cajón para sumar dos medallas de plata al extenso medallero del Club Senín.

Por otra parte, los bronces llegaron de la mano de Raúl Ces y Carlos Daniel Liñares. Además, también representaron al club con gran esfuerzo y compromiso los deportistas David Blanco, Adrián Blanco y Andrés Parada.

Desde el Judo Club Senin-Centro Deportivo Ikigai destacan el trabajo, la constancia y la evolución de todos sus judokas, así como el gran ambiente vivido durante el torneo.

“Estos resultados reflejan el esfuerzo diario en los entrenamientos y el compromiso tanto de los deportistas como del equipo técnico y las familias”, dicen desde la entidad.

Ahora, el club vilagarciano continúa así su temporada competitiva, con muy buenas sensaciones y mirando ya a próximas citas deportivas, en las que esperan poder seguir aumentando su ya extenso y diverso medallero.