Las autoridades en la presentación Gonzalo Salgado

El Concello de Ribadumia espera este sábado a más de 350 gimnastas con la celebración del II Torneo Grand Jeté. A la presentación de la competición asistieron el diputado provincial, Javier Tourís, y el delegado de la Xunta, Agustín Reguera, acompañando al alcalde de Ribadumia, David Castro.

“En Ribadumia estamos apostando pola ximnasia. Dende o Concello sempre queremos facer equipo coas entidades, tamén entrenan aquí no Pabellón de Barrantes. Con este tipo de torneos sitúan a ximnasia no máis alto”, dice el alcalde de Ribadumia, que también agradeció la colaboración de las empresas privadas..

En total, Ribadumia espera alrededor de mil personas este 16 de mayo a partir de las 10:00 horas, cuándo dará comienzo el Torneo. “é un honor apoiar ó deporte base, felicitar ó Concello pola organización deste evento que contribúe a dinamizar a economía”, dice Agustín Reguera.