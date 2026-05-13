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+Deportes

El Club Olimpic consigue 14 medallas en el Campeonato Galego de Técnica, Exhibición y Freestyle

María Caldas
13/05/2026 13:29
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Los miembros del Olimpic con sus medallas
Gonzalo Salgado
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El Estadio de Riazor, en A Coruña, acogió la celebración del Campeonato Galego de Técnica, Exhibición y Freestyle, una cita en la que participaron los mejores clubes de Galicia y en la que el Club Olimpic volvió a destacar con una gran actuación.

La expedición del club regresó con un total de 14 medallas, además de excelentes clasificaciones en varias categorías. En la modalidad de Freestyle, Oliver Arosa Lede consiguió la medalla de plata tras lograr el segundo puesto en categoría infantil masculina. Por su parte, Miguel Cuevas Rodríguez obtuvo la medalla de bronce en categoría cadete masculina.

En la competición de Exhibición, el equipo infantil del Club Olimpic, formado por Oliver Arosa, Nora Lages, Lucas Oliveira, Antón Escobar, Izan Fontenla, Denis Rubianes, Marc Dorado, Alexia Leal, Mariña Daponte, Zaira Abal, Iria Daponte y Julieta Torrado, realizó una destacada actuación que les permitió alcanzar la segunda posición.

El equipo cadete, integrado por Miguel Cuevas, Aday Amoedo, Ainhoa Ruíz, Lola Escobar, Nayara Leal, Chiara Rey, Iago Ferreirós, Claudia Gómez, Valeria Gómez, Lucía Mondragón y María García, completó también una gran participación logrando el quinto puesto de la clasificación.

Miguel Cuevas, técnico del club, se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado por todos los deportistas y destacó el compromiso y la evolución de los equipos durante toda la temporada. El Olimpic ya centra ahora sus esfuerzos en el próximo gran objetivo: el Campeonato de España.

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