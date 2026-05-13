El Biqueira se desplaza con Roi Bouzas a la Copa de España Masculina

Biqueira

El Club de Gimnasia Rítmica Biqueira se desplazó hasta Santander para acompañar a su gimnasta Roi Bouzas en la Copa de España Masculina, en la que el joven formó parte de las filas de la Selección Autonómica. Bouzas participó en la modalidad de aro, así como en la de conjunto con el Club de Ximnasia Porriño.

Roi durante el ejercicio RFEG

En su participación con la entidad porriñense, el gimnasta consiguió una trabajada medalla de bronce, un metal que alcanza en la primera categoría a la que ascendió el año pasado. El conjunto que se subió al tercer cajón de la Copa de España se conforma gracias al Maniotas, Porriño y al Club Biqueira.

El equipo durante la Copa Cedida

Este fin de semana Roi Bouzas tendrá otra cita importante el Campeonato Gallego clasificatorio para el campeonato de España que se celebrará en Guadalajara en el mes de junio. “Es un premio más que merecido a toda una carrera deportiva”, dicen desde el Biqueira.