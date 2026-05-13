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+Deportes

El Biqueira se desplaza con Roi Bouzas a la Copa de España Masculina

La entidad grovense estuvo en Santander acompañando al gimnasta con la selección

María Caldas
13/05/2026 18:45
Biqueira
Biqueira
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El Club de Gimnasia Rítmica Biqueira se desplazó hasta Santander para acompañar a su gimnasta Roi Bouzas en la Copa de España Masculina, en la que el joven formó parte de las filas de la Selección Autonómica. Bouzas participó en la modalidad de aro, así como en la de conjunto con el Club de Ximnasia Porriño.

Biqueira
Roi durante el ejercicio
RFEG

En su participación con la entidad porriñense, el gimnasta consiguió una trabajada medalla de bronce, un metal que alcanza en la primera categoría a la que ascendió el año pasado. El conjunto que se subió al tercer cajón de la Copa de España se conforma gracias al Maniotas, Porriño y al Club Biqueira.

Biqueira
El equipo durante la Copa
Cedida

Este fin de semana Roi Bouzas tendrá otra cita importante el Campeonato Gallego clasificatorio para el campeonato de España que se celebrará en Guadalajara en el mes de junio. “Es un premio más que merecido a toda una carrera deportiva”, dicen desde el Biqueira.

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Roi con sus entrenadoras
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