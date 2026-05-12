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+Deportes

La caldense Katy Rebón levanta el bronce en el Campeonato de Granada

María Caldas
12/05/2026 19:30
katy taekwondo
Katy Rebón con la medalla de bronce en Granada
Cedida
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La deportista del Número Phi de Caldas de Reis, Katy Rebón, viene de conseguir la medalla de bronce en el Campeonato de España Universitario celebrado en Granada.

Katy Rebón consiguió superar su primer combate frente a Extremadura antes de caer en semifinales ante la representante de Madrid, quien acabaría proclamándose campeona del torneo. 

“Más allá de la medalla, nos quedamos con el trabajo, la constancia y la capacidad de seguir compitiendo al máximo nivel mientras continúa su formación académica”, dicen desde la entidad caldense.

Ahora, el Número Phi se prepara para dejar una buena actuación sobre el tapiz este fin de semana en el Campeonato Escolar Provincial. Asimismo, por parte del Natural Sport de Ribeira participaron en el Campeonato de España Universitario Nuria, Ainhoa, Lois, Martín Lois y Javi Otero. Ahora, la entidad ribeirense se encuentra inmersa en la preparación del ‘Natural Experiencie’, al que acudirán sobre 15 deportistas internacionales.

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