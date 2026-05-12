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+Deportes

El Club de Atletismo Cambados se sube al podio en distintos frentes

María Caldas
12/05/2026 19:00
atletismo
Los atletas cambadeses
cedida
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El Club de Atletismo Cambados sigue haciendo más amplio su medallero. Los cambadeses vienen de participar en el Trail de Cuntis, en el que la armada amarilla estuvo representada en las tres distancias que se disputaban. 

Por un lado, en el Trail 15K, Adrián F Casais completó la prueba en un tiempo de 1:24:18, consiguiendo así la tercera plaza en la clasificación general. Por su parte, Juan Rivas se hizo con el primer puesto gracias a un crono de 1:36:47.

En la prueba de 21K participaron Ramón Oubiña (2:15:04), y Nolo Diz (2:31:07), mientras que en los 10K, Nacho Torres se encargó de representar a la entidad cambadesa. Asimismo, el Club de Atletismo Cambados también ganó la batalla en Cacheiras, gracias a las actuaciones de Maxi (3°), Eros (10°), Santi (16°), Basi (23°), Álex (29°) y Noelia (48°).

En la prueba 10K, Maxi Oubiña fue tercero en la clasificación general con un tiempo de 37:24, mientras su compañero Eros Caneda acabó tercero con un 39:47 y Santi Falcónsegundo con un 41:40. 

Noelia Nogueira fue primera en su categoría con un tiempo de 49:21. Así, la victoria por equipos fue para Maxi, Eros, Santi, Basi, Álex y Noelia, que terminaron una prueba en la que participaron más de un centenar de corredores para revalidar el título.

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